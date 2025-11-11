Компания "Орда-Пилот": сеткомет "Охотник 4Х" стал грозой дронов "Баба-яга"

Беспилотник способен поражать до четырех целей за боевой вылет, рассказали в организации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Беспилотник-сеткомет "Охотник 4Х", способный поразить до четырех целей за боевой вылет, стал грозой агродронов типа "Баба-яга" в зоне спецоперации, сообщили ТАСС в компании-разработчике "Орда-Пилот".

"Нашими специалистами разработана модификация сеткомета "Охотник 4Х", которая имеет на борту четыре сетки и может поразить до четырех целей за вылет. Беспилотник является грозой для агродронов типа "Баба-яга" в зоне спецоперации. Сети наших сеткометов обладают огромной площадью - 40 кв. м. Данный показатель минимизирует промах и увеличивает шансы на сбитие у не слишком опытного оператора", - сказали в организации.

Также в зоне СВО применяется еще одна модификация сеткомета - "Охотник V1" с тросом захвата. Аппарат позволяет эффективно бороться с украинскими дронами-разведчиками типа Mavic. "Уничтожение такой категории вражеских целей считаю приоритетным, так как это лишает противника разведки и делает его слепым. "Охотник" с тросом захватывает трофейные украинские дроны. После перепрошивки они используются нашими бойцами. Дроны типа Mavic постоянно нужны и "перевоспитание" трофеев является хорошим подспорьем", - рассказал собеседник ТАСС.

В "Орда-Пилот" также подчеркнули, что специалисты продолжают работу над усовершенствованием изделий. "Последние модификации "Охотника" оснащены датчиками автострельбы. С датчиком оператору даже не нужно нажимать на кнопку. Необходимо просто пролететь над целью, выстрел сети произойдет автоматически", - добавили в организации.