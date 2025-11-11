Ростех создал новый антидрон для защиты мостов от атак беспилотников

Система дезорганизовывает работу беспилотника, нарушая ориентацию аппарата в пространстве, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал компактный модуль "Серп-П6" для комплексов противодействия БПЛА "Серп". Антидрон сможет устанавливаться на сложных инженерных объектах и памятниках архитектуры, сообщили в госкорпорации.

"Новый модуль позволяет наладить противодействие БПЛА на сооружениях с особыми архитектурными и инженерными решениями. К таковым относятся, например, объекты культурного наследия, мосты, туннели, то есть сооружения, где использовать стандартное оборудование по ряду причин невозможно. Модуль можно монтировать на несущие элементы зданий, полностью сохраняя их значимый культурно-исторический или инженерно-технический внешний вид", - говорится в сообщении.

Как отметили в Ростехе, система дезорганизовывает работу беспилотника, нарушая ориентацию аппарата в пространстве. Модуль способен прервать маршрут и блокировать выполнение целевых задач. "За счет подавления каналов связи, управления и навигации оборудование может полностью лишить оператора контроля над дроном", - подчеркнули в госкорпорации.

Там уточнили, что "Серп-П6" также способен подавлять сигналы глобальных спутниковых навигационных систем, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou в диапазоне L1-1,5 ГГц.

"В условиях растущей угрозы со стороны БПЛА вопросы защиты периметра, воздушного пространства и критически важных объектов выходят на первый план. Наши разработчики продолжают совершенствовать антидроновую линейку "Серп". "Серп-ВС13Д" уже зарекомендовал себя как эффективное средство для подавления каналов управления и навигации БПЛА. Новая подсистема "Серп-П6" значительно расширяет функционал, позволяя максимально закрывать объекты при минимальных издержках", - добавили в пресс-службе.