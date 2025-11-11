Суд в закрытом режиме рассмотрит дело экс-замглавы МО Попова
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил рассмотреть уголовное дело в отношении Павла Попова в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела информации, содержащей государственную тайну", - сказал судья.