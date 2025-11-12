В районе Купянска ВС РФ FPV-дронами "Заноза" разрушили переправы ВСУ

Российские военнослужащие разбили четыре дальние переправы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения при помощи новейших тяжелых FPV-дронов "Заноза" разрушили четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска. Об этом ТАСС сообщил командир одного из подразделений 68-й гвардейской мотострелковой дивизии.

"В районе Купянска наши войска применяют много новых тяжелых FPV-дронов "Заноза". Мы работаем ими по дальним переправам ВСУ, кошмаря врага и не давая их восстановить, что осложняет противнику логистику на правобережье. Разрушили "Занозами" уже четыре переправы, на них каждый день тратились ракеты и ФАБы, а результата не было", - рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что дрон "Заноза", разработанный группой компаний "Гроза", позволяет обученным операторам поражать свыше 80% целей. Управление аппаратом осуществляется по оптоволокну и обеспечивает защиту от перехвата.