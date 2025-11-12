Марочко: освобождение станции Купянск-Узловой обрушит логистику ВСУ

По мнению военного эксперта, российские войска скоро возьмут весь Купянск под контроль

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Освобождение российскими войсками станции Купянск-Узловой Харьковской области приведет к обрушению логистики ВСУ в этом районе. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Под прицелом наших войск Купянск-Узловой. Естественно, взятие данного населенного пункта вообще сведет на нет всю логистику украинского командования в данном районе", - сказал он.

По его словам, заявление Минобороны РФ об освобождении востока Купянска говорит о том, что для его полного освобождения "осталось совсем немного". "Сейчас еще южные окраины [Купянска] под контролем украинских боевиков, но наши военнослужащие работают и над этим вопросом", - сообщил он.

В Минобороны РФ 11 ноября сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска от ВСУ, продолжается уничтожение окруженной группировки противника.