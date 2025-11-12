Российские десантники уничтожили иностранную САУ в Запорожской области

ВС РФ применили для удара барражирующий боеприпас "Ланцет", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские десантники ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.

"Во время полета над территорией противника оператор разведывательного БПЛА Zala обнаружил самоходное артиллерийское орудие иностранного производства, которое в определенное время вело огонь из лесопосадки по нашим передовым позициям. Как только цель была обнаружена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на ее уничтожение барражирующими боеприпасами "Ланцет", - сказано в сообщении.

Расчет "Ланцета" совершил заход на цель, а разведывательный БПЛА Zala зафиксировал поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской установки противника.

Также в ведомстве рассказали об уничтожении украинской САУ "Богдана". Самоходка была обнаружена расчетом дрона "Орлан-10" 205-й мотострелковой бригады и поражена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией.