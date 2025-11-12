ВС РФ используют наземные дроны для постановки дымовой завесы в ДНР

Операторы робототехнических комплексов "Курьер" таким образом маскируют пути движения войск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) группировки войск "Центр" устанавливают дымовые завесы для прикрытия движения войск на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр" ежедневно успешно выполняют боевые и специальные задачи на Красноармейском направлении. Расчеты БПЛА наносят огневое поражение выявленных позиций и живой силе противника. В свою очередь, операторы наземных робототехнических комплексов "Курьер" создают аэрозольные завесы в указанных квадратах, тем самым маскируя пути движения войск", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что 13 ноября войскам радиационной, химической и биологической защиты исполняется 107 лет со дня образования.

Также в Минобороны рассказали о боевой работе расчетов БПЛА 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Бойцы уничтожили четыре украинских бронемашины в Днепропетровской области и самоходную артиллерийскую установку М109 производства США.