ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Купянска ударом "Урагана"

Расчет ударил на расстояние более 30 км, поразив бронированную технику западного производства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" сорвал ротацию ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии сорвал ротацию подразделений ВСУ и уничтожил бронированную технику западного производства на купянском направлении", - сказано в сообщении.

С помощью воздушной разведки было обнаружено сосредоточение личного состава и вооружения ВСУ. Данные о местонахождении целей были переданы на артиллерийский командный пункт. После получения целеуказания расчет РСЗО "Ураган" ударил на расстояние более 30 км, поразив назначенные цели.

В ведомстве отметили также работу операторов БПЛА 68-й мотострелковой дивизии, которые на южных окраинах Купянска уничтожили прямыми попаданиями FPV-дронов два украинских пикапа, бронеавтомобиль "Хамви", производства США и украинский бронеавтомобиль "Козак", которые пытались деблокировать окруженных в городе украинских военных.