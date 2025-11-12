Охлобыстин: уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей

Премию получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары", рассказал артист

МОСКВА, 12 ноября . /ТАСС/. Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары" получили озвученную актером Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams. Об этом сообщил ТАСС сам артист.

Ранее Охлобыстин сообщил о назначении премии в 10 млн рублей за первый подбитый Abrams.

"Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же", - поделился собеседник агентства. По его словам награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.