ТАСС: в Харьковской области ВСУ привлекают женщин из-за дезертирства

Во время выполнения боевых задач украинки отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Командование бригады ВСУ в Харьковской области из-за массового дезертирства привлекает к боевым задачам военнослужащих женщин. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих женщин. Они отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей", - сказал собеседник агентства.