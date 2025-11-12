Марочко: удары ВС РФ по ВСУ у Дроновки серьезно повлияют на оборону Киева

Российские войска в том числе уничтожили укрепрайон, который противник удерживал в течение длительного времени, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Серия ударов российской армии по пункту управления и позициям Вооруженных сил Украины у Дроновки в Донецкой Народной Республике серьезно повлияет на оборону противника на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Ударными дронами нанесен ряд поражений по позициям украинских боевиков в районах населенных пунктов Диброва, Озерное и Закотное. Южнее Дроновки точечным ударом ВКС РФ уничтожен укрепрайон противника, который украинские боевики удерживали на протяжении длительного времени. Это серьезно повлияет на обороноспособность вооруженных формирований Украины в данном районе", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что российские артиллеристы также уничтожили заглубленный командный пункт и пункт управления противника северо-западнее Ямполя.