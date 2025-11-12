Пленные из ВСУ рассказали, что в Купянске им приказывали стрелять по гражданским

Украинские солдаты не выполняли подобные приказы командиров, сообщил один из сдавшихся в плен

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Командиры ВСУ приказывали своим подчиненным в Купянске стрелять по мирным жителям. Об этом рассказали пленные военнослужащие ВСУ.

"У нас задача была закрепиться и удерживать позиции. Там гражданские были. Они, когда выходили, нам [командование] говорило, чтобы они [гражданские] до нас не дошли. Но мы не стреляли [по ним], хлопцы. Но как можно в живого человека, в гражданского стрелять. Приказы такие были, но мы не выполняли", - сказал один из военнопленных, сдавшихся в Купянске, на видео, предоставленном Минобороны России.

Также взятые в плен военнослужащими группировки "Запад" солдаты ВСУ рассказали, что приняли решение сдаться, так как командование бросило их.

"Мы сами к вам пришли, решили, потому что командование бросило, мы сами здесь остались. У нас уже ни еды не было, ни боеприпасов. Где артиллерия наша, я не знаю, она молчит уже третьи сутки. Да сколько мы там, дня три пробыли? День только дошли. Все в ваших дронах, все в этой паутине", - добавил пленный.