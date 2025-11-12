В Вооруженных силах России создали войска беспилотных систем
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Об этом сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.
Читайте также
Камикадзе-рекордсмены: самые дальние удары тактических российских БПЛА в спецоперации
"Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск", - сказал он в интервью военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу.