В Вооруженных силах России создали войска беспилотных систем

Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях, рассказал замначальника войск, полковник Сергей Иштуганов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Об этом сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.

"Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск", - сказал он в интервью военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу.