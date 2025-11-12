Расчет ударного FPV-дрона "Боец" уничтожил бронемашину М113 ВСУ
06:28
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расчет ударного FPV-дрона "Боец" группировки войск "Запад" уничтожил бронетранспортер М113 ВСУ производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронеавтомобиля М113 производства США в зоне проведения СВО расчетом FPV-дрона "Боец" подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад", - говорится в сообщении ведомства.
На кадрах видно, как дрон преследует движущуюся боевую машину и затем уничтожает ее.