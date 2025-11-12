Расчет FPV-дрона "Воган-15" уничтожил пикап с солдатами ВСУ возле Купянска

На кадрах Минобороны РФ видно, как беспилотник приблизился к машине с военными противника и затем ударил ее

​​​​​​МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона "Воган-15" подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожил пикап с личным составом ВСУ в районе Купянска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны опубликовало кадры уничтожения пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона "Воган-15" подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Купянск", - сказали в ведомстве.

На кадрах видно, как дрон приблизился к автомашине с военными ВСУ и затем ударил ее.