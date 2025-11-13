"Калашников" покажет разработки в сфере бронезащиты на выставке в Дубае

Среди них макеты бронежилета и шлема, разработанные с учетом опыта СВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" покажет на выставке в Дубае макеты бронежилета и шлема, разработанные с учетом опыта СВО. Об этом говорится сообщении в Telegram-канале концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") впервые представит макет модульной разгрузочной системы (МРС) бронежилета "Корсет плюс" с дополнительными модулями защиты, набором подсумков и рюкзаком объемом 30 л, макет бронешлема по классу защиты Бр2 и комплект одежды в исполнении EXPO на 19-й Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которая состоится 17-21 ноября в Дубае (ОАЭ). Важно подчеркнуть, что при разработке этих изделий специалисты компании учли опыт применения своей продукции в зоне СВО", - сказано в сообщении.

Макет модульного комплекта индивидуальной бронезащиты с системой распределения веса оснащен интегрированными боковыми упорами, которые переносят нагрузку с плеч и спины военнослужащего на пояс и бедра. Изделие укомплектовано макетами бронепанелей и бронеэлементов российского производства. Бронежилет имеет увеличенную площадь противоосколочной защиты (более 135 дм2), повышенный уровень противоосколочной стойкости (не менее 630 м/с) и обеспечивает защиту 70% площади тела. Усиленная защитная структура бронеэлементов обеспечивает защиту от пистолетных патронов 9х19 мм с пулей FMJ 7,5 г с расстояния 5 метров. Противопульные бронепанели по классу защиты Бр5, которые устанавливаются в грудной и спиной секциях, обеспечивают защиту от винтовочных бронебойных патронов 7,62х54 мм с пулей со стальным термоупрочненным сердечником (7Н13/Б32) и выдерживают 5 попаданий с расстояния 10 метров.

В составе экспозиции представлен также макет шлема по классу защиты Бр2 массой не более 1 350 грамм.