ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ в районе Гришина в ДНР

Противник пытался деблокировать окруженную группировку

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки отразили девять атак ВСУ в районе населенного пункта Гришино в ДНР, пытающихся деблокировать окруженную группировку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отражены 9 атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в населенном пункте Димитров (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.