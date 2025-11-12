Эксперт Киселев: ВС РФ ведут бои в Купянске-Узловом

Населенный пункт расположен в 4 км юго-восточнее Купянска

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, зайдя на окраины Купянска-Узлового Харьковской области, ведут бои. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Насколько мне известно, наши подразделения зашли уже на окраины Купянска-Узлового", - сказал он в эфире Первого канала.

Купянск-Узловой расположен в 4 км юго-восточнее Купянска.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что освобождение российскими войсками Купянска-Узлового приведет к обрушению логистики ВСУ в этом районе.