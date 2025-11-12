Кимаковский: элитные войска ВСУ бросили на произвол судьбы в Димитрове

Советник главы ДНР добавил, что снабжение этих подразделений происходит с помощью дронов, которые сбивают российские бойцы

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины бросило элитные десантно-штурмовые подразделения и морскую пехоту на произвол судьбы в Димитрове Донецкой Народной Республики. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Димитрове есть ряд элитных подразделений вооруженных формирований Украины - это и десантно-штурмовые подразделения, и морская пехота. <...> Командные пункты этих подразделений были эвакуированы, и находятся сейчас где-то в районе Гришина, а вот сами подразделения брошены, что называется, на произвол судьбы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кимаковский добавил, что снабжение этой группировки ВСУ в Димитрове происходит с помощью беспилотников, которые сбивают российские расчеты испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и других подразделений БПЛА ВС РФ.