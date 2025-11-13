Корабли ВМФ России и ВМС Мьянмы приступили к учениям "Марумекс-2025"

Экипажи отработают, в частности, управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ и Военно-морских сил (ВМС) Мьянмы вышли в Андаманское море для проведения учений "Марумекс-2025". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома", вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения "Марумекс-2025". Церемония открытия совместного военно-морского учения ВМФ России и ВМС Мьянмы состоялась накануне в порту Тилава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экипажам кораблей предстоит отработать управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими и торпедными стрельбами. Кроме того, группы антитеррора обеих стран примут участие в досмотровых действиях и отработают освобождение судна, захваченного "пиратами".

"Основной целью учения является всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии", - подчеркнули в Тихоокеанском флоте.

Согласно информации пресс-службы флота, ВМС Мьянмы на учении представлены десантно-вертолетным кораблем-доком Muttama, фрегатом Kyansittha, корветом Tabinshwehti и подводной лодкой Minye Theinkhathu.

"Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Алексей Кияшко на церемонии поприветствовал участников учений и пожелал плодотворной работы в море. После церемонии открытия стороны приняли участие в планировании и согласовании совместных практических действий в море. Также экипажи кораблей обеих стран провели товарищеские игры по футболу, волейболу и баскетболу и организовали взаимное посещение кораблей-участников учения", - добавили там.