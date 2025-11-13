Беспилотники "Орлан" покажут на выставке в Дубае

Dubai Airshow пройдет с 17 по 21 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специальный технологический центр (СТЦ) покажет комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и "Орлан-30", применяемые российскими войсками в ходе СВО, на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"В составе экспозиции СТЦ планирует представить натурные образцы БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", предназначенные для мониторинга объектов в сложно доступных местностях. Кроме беспилотных авиационных систем в настоящее время ООО "СТЦ" продвигает на зарубежный рынок различные изделия, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы "РБ-504А-Э", "РБ-504П-Э"; комплекс технического мониторинга "1К149", индивидуальный обнаружитель БЛА "Филин-И", относящийся к продукции гражданского назначения", - рассказали в организации.

Многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30" входят в число основных разведывательных БПЛА, применяемых российскими войсками в спецоперации.

Выставка Dubai Airshow пройдет с 17 по 21 ноября.