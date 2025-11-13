Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с получением звания "гвардейский"

Глава государства отметил героизм и отвагу военнослужащих подразделения

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания "гвардейский", отметив героизм и отвагу военных. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и в будущем хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

Глава государства также пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов.