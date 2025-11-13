Командир отряда УФСИН по ЛНР назвал снайперов самыми востребованными бойцами

Один выстрел может решить полностью исход всей специальной операции, сообщил командир подразделения с позывным Монолит

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделение специального назначения "Гроза-Луганск" УФСИН России по Луганской Народной Республике уделяет особое внимание подготовке снайперов, чья работа может решить исход любой операции. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир подразделения с позывным Монолит.

"Наиболее востребованные, когда происходят чрезвычайные происшествия, это снайперы. Это тот костяк, который всегда необходим, возможно, один его выстрел может решить полностью исход всей специальной операции. А чтобы он сделал этот выстрел хладнокровно, его нужно постоянно готовить. Сжечь на него огромное количество боеприпасов, тратить огромное количество времени на все моменты его подготовки", - сказал он.

Говоря о приоритетах развития подразделения, он выделил доведение уровня подготовки каждого бойца до автоматизма, активную работу с молодым пополнением и сплочение коллектива. "В первую очередь - это достичь высочайшего уровня служебно-боевой подготовки, чтобы каждый боец, просто разбудив его среди ночи, уже мог проработать все свои действия за секунду в голове", - отметил командир.

13 ноября отмечается День отрядов специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний. В этом году исполняется 35 лет со дня их образования.