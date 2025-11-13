"Уралвагонзавод" поставил в войска партию "Солнцепеков" с новой защитой

Перед отправкой в войска техника прошла пробеговые испытания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" поставил в российские войска партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" с новой защитой. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в российскую армию очередную партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что перед отправкой в войска техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых была проверена надежность работы механизмов и приборов. Ходовые качества "Солнцепеков" оценивали в различных условиях.

"Перед отгрузкой с целью оценки качества и соответствия требованиям нормативно-технической документации изделия были подвергнуты предъявительским и приемосдаточным испытаниям. По результатам испытаний изделия показали высокое качество и соответствие тактико-техническим характеристикам и требованиям технического задания на поставку. После проведения приемки партия направлена в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для применения по предназначению", - подчеркнул начальник военного представительства на заводе-изготовителе Сергей, слова которого приводят в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что эта партия снабжена новым защитным комплексом от дронов, при его разработке был учтен опыт боевого применения. Эти боевые машины базируются на шасси танка Т-72. Дальность стрельбы может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, что обеспечивает эффективную огневую поддержку штурмовых подразделений. Полный залп, производимый за секунды, способен накрыть площадь до 40 тыс. кв м.

В Ростехе подчеркнули, что ТОС-1А остается одним из наиболее эффективных образцов современного российского вооружения, не имеющим прямых аналогов. В зоне специальной военной операции расчеты "Солнцепеков" успешно уничтожают укрепленные опорные пункты, пункты управления БПЛА, живую силу и бронетехнику противника на всех направлениях.