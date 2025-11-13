"Уралвагонзавод" нанес на машину ТОС-1А "Солнцепек" надпись "За Кириллова!"

В концерне подчеркнули, что огнеметные системы показывают потрясающую эффективность в уничтожении укреплений противника

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" нанес на одну из поставленных в войска машин тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" надпись "За Кириллова!" в честь бывшего начальника войск РХБЗ. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись "За Кириллова!" в честь бывшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем", - информировали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "Солнцепеки" показывают потрясающую эффективность в уничтожении укреплений противника. Как ранее заявили в концерне, уже заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. На данной модификации введены несколько улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов.