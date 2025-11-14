Сержант Вологжанин в траншейном бою уничтожил пять солдат ВСУ

Боец также взял в плен двух военных противника

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Младший сержант Артем Вологжанин в ходе боя в окопе ликвидировал пять украинских солдат и двоих взял в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Под командованием гвардии младшего сержанта Вологжанина штурмовая группа заняла позиции и перешла в атаку уничтожая противника. Оценив обстановку, Артем принял решение лично зачистить окоп, занятый группой боевиков. Приказав подчиненным обеспечить прикрытие, он стремительно ворвался в окоп. В короткой схватке Артем уничтожил пятерых боевиков и захватил двоих в плен", - сказано в сообщении. В руинах здания он обнаружил еще одну группу боевиков, которых уничтожил гранатой.

Также в Минобороны рассказали о командире мотострелковой роты капитане Владимире Горшкове, чье подразделение закреплялось на рубежах.

"Офицер в составе штурмовых групп лично выдвинулся к позициям. Проявив разумную инициативу, Владимир принял решение разделить основную группу на две части и скрытно провести личный состав к позициям. Прибыв на заданный рубеж, гвардии капитан Горшков отдал приказ занять огневые точки и назначил группу прикрытия от атак вражеских БПЛА. После чего штурмовая группа перешла в наступление и смогла успешно зачистить опорный пункт противника от боевиков ВСУ, уничтожив более 10 человек живой силы противника", - отметили в министерстве.