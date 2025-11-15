Российские FPV-дроны уничтожили кустарный "пикап-РСЗО" ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" также поразили багги противника, двигавшийся к передовым позициям

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дроны-камикадзе российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский кустарный "пикап-РСЗО" на ореховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что операторы беспилотных систем, проводя разведку под Степногорском и Приморским Запорожской области, обнаружили пикап ВСУ, на котором была установлена ракетная установка залпового огня. "Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил автомобиль противника. Затем операторы дрона-камикадзе серией ударов поразили пусковую установку и салон автомобиля, в результате чего кустарный "пикап-РСЗО" противника был уничтожен", - сообщили в военном ведомстве.

Там рассказали, что ударом оператора еще одного дрона удалось уничтожить багги ВСУ, двигавшийся к передовым позициям. "Также на одном из участков линии боевого соприкосновения ударом дрона-камикадзе новороссийских десантников была уничтожена роботизированная платформа (наземный робототехнический комплекс) противника, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и материальных средств", - добавили в Минобороны.