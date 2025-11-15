Депутат Бородай: ВСУ отправляют на передовую бездомных, не способных дать взятку

Система мобилизации на Украине работает в основном на улице, отметил командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины отправляет на линию боевого столкновения бездомных и людей с низким доходом, поскольку остальные откупаются от представителей территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкоматов). Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

"Сейчас в рядах ВСУ, тем более в тех подразделениях, которые на линии боевого соприкосновения и в зоне непосредственных боевых действий, не найдешь представителей состоятельных социальных слоев так называемой Украины, а найдешь исключительно представителей бедных слоев, людей из деревень и маленьких городков и, собственно говоря, вот тех самых бомжей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, система мобилизации в ВСУ работает в основном на улице. Поэтому в ТЦК попадают чаще всего бездомные. Остальные, отметил депутат ГД, откупаются из-за процветающей в стране коррупции.

Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бездомных, и назвал это "плохой практикой", которую следует изменить. Позднее представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк подтвердил, что на территории Украины действительно ведется мобилизация бездомных. По мнению начальника отдела рекрутинга 28-й механизированной бригады ВСУ, служба в ВСУ поможет людям без определенного места жительства восстановить свой статус.

О мобилизации на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении правил призыва, в результате чего многие категории военнообязанных лишились права на бронь или отсрочку. Также были пересмотрены критерии пригодности к военной службе по состоянию здоровья. Позже Минобороны Украины разрешило мобилизацию людей с вылеченным туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ, если они не прогрессируют.

Сотрудники военкоматов для выполнения плана устраивают охоту на мужчин на улицах. Однако командиры боевых подразделений отмечают, что мобилизованные таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы. В соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах Украины.