ТАСС: дрон "Бумеранг" установил рекорд, поразив объект ВСУ на дистанции 57 км
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. FPV-дрон "Бумеранг" установил рекорд по дальности применения, поразив объект ВСУ на дистанции 57 км. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"В зоне СВО был установлен рекорд по дальности применения FPV-дрона российскими войсками. Дрон "Бумеранг" поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению - использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи", - отметил источник.
По его словам, на данный момент решение только начинает применяться в зоне СВО. "Бумеранги" с дополнительными аккумуляторными батареями поступили на вооружение в расчеты БПЛА", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в линейку дронов "Бумеранг" входят модели "Бумеранг 10" с тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с автоматом удержания цели (АУЦ) и тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с оптоволоконной связью.