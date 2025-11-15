ТАСС: в Харьковской области сдались находящиеся на позициях с весны солдаты ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:43
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Украинские солдаты сдались в плен российским военным в Харьковской области. Они находились на боевых позициях без ротации с весны, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен бойцам "Севера". За сутки сдалось в плен пять военнослужащих бригады. Они находились на позициях с весны этого года", - сказали там.