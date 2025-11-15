В ДВО РАН разработали малозаметный безэкипажный катер для запуска беспилотников

БЭК имеет жесткий корпус и оснащен дизель-электрическим комплексом и системой обеспечения функционирования, включающей навигационную систему с антенной систем GPS и ГЛОНАСС, говорится в документе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Безэкипажный катер (БЭК) с низкой радиолокационной заметностью для запуска до четырех беспилотников самолетного типа разработали специалисты Института проблем морских технологий им. Академика М. Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Конструкция БЭК состоит из пусковой установки, содержащей четыре герметичных отделения для четырех БПЛА самолетного типа, которая подвешена в надстройке катера на резинометаллических амортизаторах, защищающих БПЛА от вредного воздействия морской воды и водяной пыли, а также от ходовой вибрации и ударных нагрузок на волнении", - говорится в описании к патенту на изобретение.

Уточняется, что безэкипажный катер имеет жесткий корпус и оснащен дизель-электрическим комплексом и системой обеспечения функционирования, включающей навигационную систему с антенной систем GPS и ГЛОНАСС. Также он предусматривает размещение модулей сменной полезной нагрузки и окружен легкой и прочной сетью из радиопоглощающего материала, снижающей его радиолокационную заметность, по словам разработчиков, в четыре раза.

"Прибыв в заданную точку акватории, БЭК снижает ход до малого. Система управления БЭК дает команду на электропривод катушки, которая начинает вращаться и наматывать на себя носовое, убирающееся полотнище радиопоглощающей сети. Полностью убранное полотнище не препятствует свободному пуску БПЛА. Система управления БЭК дает команду на приводы открытия крышек и далее дается команда на пуск БПЛА", - описывается в документе работа безэкипажного катера.