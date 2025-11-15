Над регионами России за ночь сбили 64 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 23:00 мск 14 ноября до 7:00 15 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 64 украинских БПЛА.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 ноября до 7:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 - над территорией Рязанской области, 17 - над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Тамбовской области, 5 - над территорией Воронежской области, 2 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Саратовской области, 2 - над территорией Липецкой области, 1 - над территорией Тульской области, 1 - над территорией Самарской области и 1 БПЛА - над территорией Республики Татарстан", - сказали там.