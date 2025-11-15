"Алмаз-Антей": военные 15 из стран изучили боевой опыт применения техники ПВО РФ

Результат - естественный всплеск спроса на всю продукцию, отметил заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 15 зарубежных делегаций посетили Россию летом этого года для ознакомления с боевым опытом применения техники концерна "Алмаз-Антей" на полях специальной военной операции. Об этом ТАСС в преддверии выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае рассказал заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн.

"Нет никаких сомнений в том, что результаты боевого применения нашей техники, так или иначе, становятся известными не только противнику, но и нашим партнерам. Могу сказать, что в целях ознакомления с опытом боевого применения российского оружия в летний период Россию посетили более 15 высокопоставленных военных делегаций. Результат - естественный всплеск спроса на всю продукцию концерна", - сказал Дзиркалн.