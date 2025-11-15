Пленный из ВСУ рассказал, что командиры не считали военнослужащих за людей

Александр Самодай сообщил, что воевать с украинской стороны "никто не хочет", многие хотят сдаться в плен

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай, попавший в плен в Красноармейске, рассказал, что командиры не считали рядовых военнослужащих за людей. Это стало известно из видео, предоставленного Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Много двухсотых (убитых - прим. ТАСС), трехсотых (раненых - прим ТАСС). Связи тоже практически нет. Воды, еды нет, боекомплекта тоже нет. Да и воевать никто не хочет. И многие хотят сдаться в плен. Командиры к нам относились бесчеловечно. Нас за людей не считали. Просто как штрафники. Я просил, не раз просил пройти ВЛК (военно-лечебная комиссия - прим. ТАСС), у меня сильная контузия. <…> Они говорили: "Потом, потом, потом". Так и никто меня на ВЛК не отправил", - рассказал военнопленный.

Кроме того, он отметил, что во всех украинских подразделениях есть "штрафники" из-за большого количества дезертиров. "Их ловят и, опять же, на мясо кидают. Их не спрашивают, хочешь ты служить или не хочешь, как и меня", - отметил Самодай.

Пленный добавил, что считает плохой идеей воевать с русским народом.

"Это плохая идея - воевать с русскими. Так что, ребята, сдавайтесь в плен, будете живы", - сказал он.