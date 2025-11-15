ТАСС: ВСУ вербуют колумбийцев в наемники из-за недобора мобилизованных

В российских силовых структурах сообщили, что на сумском направлении противник силами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ за сутки провел две безуспешные контратаки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ВСУ активно вербуют наемников из Латинской Америки, в частности Колумбии, для использования на сумском направлении из-за недобора солдат и низких морально-волевых качеств мобилизованных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении из-за снижения потока и низкой мотивации принудительно мобилизованных украинцев в 47-ю отдельную механизированную бригаду активно вербуются наемники из Латинской Америки, в основном из Колумбии. Командование бригады впредь будет делать ставку именно на них", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сумском направлении противник силами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ за сутки провел две безуспешные контратаки. Кроме того, комплексным огневым поражением сорвано еще две, уничтожено до взвода живой силы противника.