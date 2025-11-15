Бойцы бригады "Север-V" уничтожили пункт управления ВСУ севернее Часова Яра
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, ликвидировали пункт управления противника в районе Часова Яра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпуса.
"Воздушной разведкой бригады "Север-V" был обнаружен блиндаж, в котором находился полевой пункт управления ВСУ. Неподалеку противник разместил замаскированный генератор в разрушенном здании, от которого запитывалось укрытие. Подлет с воздуха контролировался системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что затрудняло поражение обычными FPV-дронами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что первые удары операторы беспилотников нанесли с помощью сбросов и дронов на оптоволокне, которые уничтожили генератор, остановив работу РЭБ. Само уничтожение позиции было осуществлено FPV-дронами.