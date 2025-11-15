Кимаковский: кабан спас бойцов РФ от украинских дронов

Военные смогли уйти, когда противник переключился на животное, рассказал советник главы ДНР

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Кабан отвлек внимание украинских дронов от бойцов РФ в Новоуспеновском Запорожской области и спас их от гибели, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Ситуация произошла в Новоуспеновском. Бойцы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" прятались от вражеских дронов. Сначала прятались в болоте, а затем, когда деваться уже было некуда, появился кабан. Он вышел из камышей. Наши парни воспользовались ситуацией. Кабан принял на себя удар миномета и внимание дронов противника. В этот момент наши парни смогли уйти", - сказал Кимаковский.