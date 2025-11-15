Сорваны две контратаки ВСУ и нацгвардии для деблокирования частей в Купянске

В районе Купянска Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ВС РФ сорвали две контратаки украинских подразделений из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения в Купянске. Об этом сообщили в Минобороны России.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

"За прошедшие сутки сорваны 2 контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Кутьковка и Петровка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены 10 боевиков. В результате огневого поражения на купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 2 миномета, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 5 пикапов и 3 автомобиля", - сказали там.