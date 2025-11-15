Войска РФ поразили военный аэродром ВСУ

ВС РФ также поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили военный аэродром, объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий функционирование украинского ВПК, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военному аэродрому, объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - сказали в министерстве.