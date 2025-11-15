ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В районе населенного пункта Красноармейск в ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

"Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены 7 атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки противника", - сказали там.