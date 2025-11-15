Средства ПВО сбили за сутки 247 беспилотников самолетного типа ВСУ

За сутки также уничтожили четыре управляемые авиабомбы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 044 танка и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц специальной военной автомобильной техники.