ВС РФ в Димитрове вплотную подошли к микрорайону Западный

За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих и 11 единиц вооружения и военной техники

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ВС РФ в Димитрове ведут наступательные действия в микрорайоне Восточный, в южной части и вплотную подошли к микрорайону Западный. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный", - сказали там.

За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.