Яблоково стало девятым селом, освобожденным "Востоком" за месяц

Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ранее освободили Новоуспеновское и Новое

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Населенный пункт Яблоково в Запорожской области стал девятым по счету, освобожденным группировкой войск "Восток" в этом месяце. Об этом сообщили в Минобороны России.

Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", не снижая темпа наступления после освобождения Новоуспеновского и Нового, выбили противника из населенного пункта Яблоково в Запорожской области.

"Успех был достигнут за счет скоординированных действий подразделений группировки войск "Восток", которые смогли с ходу развить наступление и занять очередной населенный пункт, уже девятый в этом месяце. Таким образом, приморцы продвигаются вглубь оборонительных порядков противника на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье", - сказали там.

В боях за населенный пункт подразделения ВСУ потеряли большое количество живой силы и более десятка единиц автомобильной техники. Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника площадью более шести кв. км.