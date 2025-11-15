В Сумской области уничтожили две единицы техники ВСУ

Разведывательными подразделениями беспилотных систем группировки войск "Север" была обнаружена группа военнослужащих ВСУ, попытавшихся провести ротацию личного состава

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений беспилотных систем (БПС) группировки войск "Север" уничтожили квадроцикл и автомобиль повышенной проходимости противника в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Разведывательными подразделениями беспилотных систем группировки войск "Север" была обнаружена группа военнослужащих ВСУ, попытавшихся провести ротацию личного состава на территории Сумской области. Расчетами FPV-дронов подразделения БПС были уничтожены квадроцикл с личным составом ВСУ, живая сила противника и автомобиль повышенной проходимости, задействованный в перевозке военнослужащих и грузов ВСУ", - говорится в сообщении.