Дроны "Рубикона" уничтожили около 50 единиц техники ВСУ под Красноармейском

Уточняется, что среди уничтоженной техники числятся американские броневики MaxxPro, Stryker, бронеавтомобили HMMWV, а также бронетранспортеры М113

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" группировки войск "Центр" ликвидировали порядка 50 единиц военной техники в районе города Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ударами операторов FPV-дронов только в данном районе было уничтожено порядка 50 единиц бронетехники противника, большая часть из которой - иностранного производства", - сообщило ведомство. Минобороны опубликовало кадры боевой работы операторов беспилотников центра "Рубикон" на участке снабжения ВСУ в треугольнике городов Красноармейск - Димитров (украинское название - Мирноград) - Родинское.

Уточняется, что среди уничтоженной техники числятся американские броневики MaxxPro, Stryker, бронеавтомобили HMMWV (Humvee), бронетранспортеры М113, канадские бронемашины Senator, турецкие бронетранспортеры Kirpi, английские бронеавтомобили Snatch, шведские броневездеходы BVS-10, польские бронетранспортеры Oncilla, а также бронированные машины ВСУ "Новатор и "Козак".

О центре "Рубикон"

Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформирован по указанию главы Минобороны РФ Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Одним из ключевых направлений работы центра является подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действующих соединений и воинских частей и операторов беспилотных комплексов боевой работы в составе одиночных расчетов и групп расчетов.

По данным Минобороны РФ, также центр осуществляет разработку и апробацию передовых систем робототехнических комплексов (РТК), проведение исследований и внедрение передовых систем РТК в войска, а также обучение операторов систем РТК. Военнослужащие центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих. Специалисты центра "Рубикон" взаимодействуют с представителями "народного ОПК", испытывают и применяют его разработки, а также проводят исследовательские работы по изучению искусственного интеллекта и способов его применения в системах робототехнических комплексов.

О работе операторов "Рубикона" стало известно в октябре 2024 года.

Боевая работа расчетов "Рубикона", имеющих в своем распоряжении средства управления с элементами искусственного интеллекта, ведется в круглосуточном режиме. Штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами, что позволяет выполнять боевое применение с высокой эффективностью. За время работы центра на счету его операторов дронов тысячи выведенных из строя украинских бронеавтомобилей и бронетранспортеров, систем связи и РЭБ. Также благодаря работе специалистов центра сбиты уже десятки тысяч украинских FPV-дронов.