Над регионами России уничтожили восемь украинских БПЛА за четыре часа

Работали средства ПВО

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за четыре часа над регионами РФ восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 ноября текущего года в период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Республики Крым, один - над территорией Курской области и один - над территорией Брянской области", - сказали там.