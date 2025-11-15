ТАСС: в Сумской области ликвидирован замполит роты ВСУ
17:43
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск ликвидировали в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Стало известно о ликвидации в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича из Ровненской области", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что силами авиации, расчетов ОТРК и операторов БПЛА "Герань" продолжается планомерное уничтожение живой силы ВСУ в тыловых районах.
Ранее ТАСС со ссылкой силовиков сообщал, что в Сумской области был ликвидирован командир взвода 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.