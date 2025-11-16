Дальность применения БПЛА "Князь Вещий Олег" может возрасти до 60 км

Эти аппараты уже применяются на всех основных направлениях спецоперации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рабочая дальность применения нового беспилотника-разведчика самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) может увеличиться с 45 до 60 км. Об этом ТАСС сообщил инженер, один из создателей аппарата Олег Иванов.

"Комплекс с БПЛА "Князь Вещий Олег" применяется уже на всех основных направлениях спецоперации. Мы постоянно следим за изменениями на фронте и оперативно вносим изменения в конструкцию для повышения живучести и эффективности наших аппаратов. В текущий момент идет разработка возможности уклонения от беспилотников-охотников. В ближайшее время планируем увеличение рабочей дальности КВО до 60 км", - заявил Иванов.

Кроме того, инженер рассказал, каким образом создателям дрона удалось сделать его бюджетным в сравнении с другими топовыми российскими беспилотниками для разведки. "За счет того, что большая часть компонентов борта является собственной разработкой. Также эффект масштаба производства позволил существенно снизить накладные расходы и трудоемкость при производстве БПЛА КВО", - сказал Иванов.

Разработчик также прокомментировал заявление главы НПЦ "Ушкуйник" Алексея Чадаева, который сообщил, что сейчас ВСУ путают КВО с другими своими беспилотниками, и поэтому аппарат отличается высокой выживаемостью. "Основной задачей КВО является разведка целей в радиусе 45 км, что позволяет эффективно поражать их с использованием КВН. Сходство с украинскими разведывательными БПЛА является приятным бонусом", - подчеркнул Иванов.