"Беспилотные системы": новый БПЛА-разведчик Supercam S180 недосягаем для дронов

Беспилотник оснастили опцией кратковременного ускорения, сообщили в компании-разработчике

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Новейший скоростной разведывательный беспилотник S180 линейки Supercam обладает опцией кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow - 2025 (17-21 ноября).

"На выставке в Дубае мы впервые покажем наш новый скоростной разведывательный беспилотник S180, пополнивший линейку Supercam. Он также сделан в форм-факторе летающее крыло. Он предназначен для ведения мониторинга и разведки. Может работать до 2 часов и проводить воздушную разведку при скорости большей, чем у Supercam S350, и с возможностью кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов", - сказала Згировская.

По ее словам, на Dubai Airshow ГК "Беспилотные системы" представит линейку своих беспилотников и универсальную станцию управления к линейке Supercam. "Мы хотим показать образцы двойного назначения, которые в настоящий момент применяются как на СВО, так и на международных учениях, которые недавно прошли. То есть предлагаем то, что иностранные заказчики могли видеть в действии, посещая прошедшие учения в качестве наблюдателей. В первую очередь это комплекс Supercam S350 - один из главных разведчиков СВО, он также применялся для обеспечения ситуационной осведомленности на недавних учениях ОДКБ в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане, разведки и оценки боевых действий на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", - отметила Згировская.

Она подчеркнула, что за годы присутствия на гражданском рынке возможности беспилотных систем марки Supercam получили признание у многих требовательных заказчиков из нефтегазовой сферы, энергопередающих компаний, агропромышленных холдингов, госструктур, ответственных за природные ресурсы и т.д. "Одна из наших самых востребованных услуг - воздушное лазерное сканирование - на сегодняшний день самый производительный и самый точный метод получения геопространственных данных, который непрерывно совершенствуется. Его можно применять в нефтегазовой промышленности, строительстве, геодезии, картографии, электроэнергетике и пр. в странах Ближнего Востока", - добавила официальный представитель "Беспилотных систем".

Также в Дубае будет представлен квадрокоптер Supercam X4 - беспилотник двойного назначения с помехозащищенными каналами связи, как и все беспилотники линейки Supercam. "Беспилотник не привязан к дорогам, перевозит грузы по прямой - без пробок и препятствий. Также его применяют для переноса и сброса взрывчатых веществ, например, апробировали для поражения живой силы противника в зоне проведения СВО. Осенью работу Supercam X4 продемонстрировали в рамках двух больших учений - для сбрасывания осколочно-фугасных боеприпасов (два по 0.5кг) с целью поражения противника - на учениях ОДКБ в Белоруссии, а также в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" в России и Белорусии", - сообщила Згировская.