Эксперт Киселев: мобилизованных в ВСУ привязывают скотчем, чтобы не сбежали

По информации военного специалиста, есть также факты массового дезертирства военнослужащих украинской армии из Львовской и Черновицкой областей, которых перебрасывали на фронт под Купянск в Харьковской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мобилизованных в Вооруженные силы Украины привязывают скотчем в автобусах, чтобы они не сбежали по пути следования на фронт. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также

Потери ВСУ и снижение возраста до 18 лет. Что известно о мобилизации на Украине

"Из Днепропетровска у нас есть информация о том, что перевозили на трех автобусах [мобилизованных] в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск - прим. ТАСС). Так их там скотчем привязали к дверным ручкам, чтобы никто не сбежал. То есть вот до такой степени насильно вывозят людей. <…> Эти вещи, они действительно чудовищны и говорят сами за себя", - сообщил он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Также, по информации эксперта, есть факты массового дезертирства военнослужащих украинской армии из Львовской и Черновицкой областей, которых перебрасывали на фронт под Купянск в Харьковской области.

"По пути сбежало более 100 военнослужащих ВСУ, которые услышали куда они едут. Безусловно, это их напугало", - рассказал он.

В ноябре украинский сервис "Опендатабот" сообщал, что количество уголовных дел о самовольном оставлении части в ВСУ с начала 2025 года составило 161 461.